Öldürürüm dedim ve gülünce öldürdüm

Manisa'nın Salihli ilçesinde, bekçilik yaptığı akaryakıt istasyonu şantiyesinde konteyner içinde pompalı tüfekle vurulmuş halde bulunan Sezer Akbulut'un (54) katil zanlısı Serkan K. (25), polis ekiplerince yakalandı. Serkan K.'nın, cinayeti alacak verecek meselesi yüzünden işlediği öğrenildi. İzmir-Ankara karayolu, Durasıllı Mahallesi'nde meydana gelen cinayetin gizemi çözüldü. Akaryakıt istasyonu yapılacağı öğrenilen arsada bekçilik yapan Sezer Akbulut'tan haber alamayan arkadaşları, kaldığı konteynere baktı. Konteynere giren arkadaşları, Akbulut'u kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akbulut'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Akbulut'un pompalı tüfekle vurulması sonucu öldüğünü belirledi.

Sezer Akbulut

ÖZEL EKİP KURULDU

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği personelinden oluşan özel polis ekibi kuruldu. Özel ekip tarafından yapılan çalışma sonucunda cinayet zanlısı Serkan K. olduğu belirlendi. Polis, düzenlediği operasyonla Serkan K.'yı Karaoğlanlı Mahallesindeki ikametinin bulunduğu sokakta yakalayıp, gözaltına aldı. Zanlı Serkan K. ilk ifadesinde " Bana borcu vardı paramı istedim bana ne yapacaksın parayı vermezsem ne yaparsın diyerek dalga geçti bende öldürürüm dedim öldürdüm" dediği öğrenildi. Serkan K.'nın Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandığı belirtildi.