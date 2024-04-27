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Haberler Manisa Manisa’da mısır tarlasına ekilen kenevirler ele geçirildi

Manisa’da mısır tarlasına ekilen kenevirler ele geçirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde zehir üreticilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda mısır tarlasına ekili halde 550 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İHA
Manisa’da mısır tarlasına ekilen kenevirler ele geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine mera arazilerinde ve tarlalarda yasa dışı izinsiz kenevir ekimini engellemek için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin havadan dron ile yaptığı denetimlerde Çayköy Mahallesi Bağırgan mevkiindeki mısır tarlası içerisinde kenevir ekili olduğu tespit edildi.

Mısır tarlasında yapılan aramada 550 kök kenevir ve 292 adet kenevir yetiştirme tüpü ele geçirildi. Kenevir bitkilerine el konulurken, mısır tarlasına kenevir eken kişi ve kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı.

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