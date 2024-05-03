Orman temizliğinde çöplerin arasından çıkanlar ’pes’ dedirtti

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ormanları korumak ve yangınlara karşı alınacak önemler konusunda farkındalık oluşturmak adına ülke genelinde gerçekleştirilen 'Orman benim' programı kapsamında Manisa'da da etkinlik düzenlendi. Manisa protokolü ve öğrenciler birlikte Spil Dağı eteklerinde çöp topladı.

Manisa Valisi Enver Ünlü öncülüğünde Uncubozköy Mahallesi'ndeki Spil Dağı'nın eteklerinde bir araya gelen Manisa protokolü ve öğrenciler, ellerindeki çöp poşetleriyle ormanlık alana dağıldı. Doğaya atılan ve orman yangınlarına neden olan cam, plastik, kağıt gibi yüzlerce kilo çöp toplandı. Vatandaşların ormanlık alana kanepe, koltuk attığı da görülürken, Manisa İl Jandarma Komutanlığa ait Börü isimli köpek de çöp topladı. Programa Vali Ünlü'nün yanı ısıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Manisa Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk, Manisa İl Sağlık Müdürü Erol Karaca, öğrenciler katıldı.

"OMAN YANGINLARININ YÜZDE 90'I İNSAN KAYNAKLI"

Manisa Orman İşletme İl Müdürü Fatih Öztürk, "Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin de etkisiyle orman yangınlarının oluşma riski her geçen gün daha da artıyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarımızda öncelikli stratejimiz; yangın öncesi alınması gereken önleyici tedbirlerdir.

Son 10 yılın yangın istatistiklerine baktığımızda, çıkan orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı çıktığı görülmektedir. İnsan kaynaklı çıkan bu yangınların sebeplerine bakıldığında; Tarımsal hasadı müteakip oluşan atıkların yakılması, tarımsal alan ve yerleşim alanlarındaki atıkların temizlik amaçlı yakılması, özellikle araçla seyir halindeyken sönmemiş sigaraların açık alanlara atılması, nemin çok düşük olduğu günlerde açık alanda pişirme amaçlı aktivitelerin yapılması, ormanlık alanlarda insan kaynaklı yakılan ve tam olarak söndürülmemiş ateşler, nemin düşük olduğu günlerde yapılan kaynak ve spiralle metal kesme çalışmaları esnasında çıkan kıvılcımlar, yerleşim yerleri arasında enerji taşıyan hatların bakımsız bırakılması veya kapasitesinin üzerinde enerji çekilmesi nedeniyle patlayan trafolar, herhangi bir önlem almadan çalışan biçer döğer gibi iş makinalarından kaynaklı yangınlar, nadir de olsa kasıtlı çıkarılan yangınlar, çevreye gelişi güzel atılan cam ve benzeri atıklar, olarak karşımıza çıkmaktadır.

Günümüzde çıkan orman yangınları değişen meteorolojik veriler ve hâkim olan kuraklıklar nedeniyle oldukça masraflı ve riskli bir mücadeleye dönüşmüştür. Ülke olarak değişen bu şartlara uygun olarak müdahale kapasitemizde ciddi artışlar yapılmıştır. Ancak geldiğimiz noktada bu yüksek enerjili yangınlarda kapasite artışlarımız olsa bile ormanlarımızın yangınlardan zarar görmesini engellemek oldukça güç olmaktadır. Bu nedenle birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de önceliğimiz yangınların çıkmasına veya sayılarının düşürülmesine yönelik çalışmalardır.

Toplumsal bir sahiplenme ile başarıya ulaşacağına inandığımız 'Orman Benim' kampanyası ile toplumsal farkındalık oluşturup, yangın sayılarını ciddi oranda düşürmeyi, böylece mevcut söndürme kapasitemizi daha verimli kullanarak toplumumuz için bir tehdit haline dönüşen orman yangınlarının zararlarını en aza indirmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede, ülkemizde orman yangınlarının önlenmesi ve olabilecek yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi, vatandaşlarımızda orman yangınlarının çıkmasını önleyici bilincin oluşması amacıyla, bütün il ve ilçelerimizde eş zamanlı olarak 'Orman Benim' kampanyası düzenlendi. Söz konusu kampanyada orman içi ve bitişiğindeki yol kenarları, tarım arazileri, yerleşim yerleri ile tesislerin bitişiğinde bulunan yanıcı maddelerin azaltılması (çalı, diri örtü temizliği ve alt dal budaması), çöplerin temizlenmesi neticesinde orman yangınlarının olumsuz etkilerinin azaltılması sağlanacaktır" diye konuştu.