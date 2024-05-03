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Haberler Manisa Yoldan çıkan kamyonet ters döndü: 2 yaralı

Yoldan çıkan kamyonet ters döndü: 2 yaralı

SERKAN ÖZCAN
Yoldan çıkan kamyonet ters döndü: 2 yaralı
MANİSA'NIN Sarıgöl ilçesi Dadağlı Mahallesi yakınlarında dün sabah saatlerinde Mustafa B. (63) idaresindeki 61 VH 131 plakalı kamyonet, Sarıgöl istikametinden Denizli istikametine ilerlediği esnada yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak ters döndü. Kazada kamyonet sürücüsü Mustafa B. ve yolcu olarak bulunan Güldane B. (53) yaralandı. Şahısların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenilirken yaralılar olay yerine gelen ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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