Eski başkan Çerçi’den iddialara sert tepki: 4,3 Milyarlık yatırımı hayata geçirdik

Yunusemre Belediyesi'nin kurucu başkanı olan ve 2 dönem başkanlık yapan Mehmet Çerçi, seçim sonrası ortaya atılan iddialarla ilgili basın açıklaması yaptı. Yunusemre Belediyesi'nin kurucu başkanı olan ve 2 dönem başkanlık yapan, Çerçi, belediyenin borcunun 1,1 milyar TL olduğu iddialarına 10 yıllık belediye başkanlığı döneminde 4,3 milyar TL'lik yatırımla cevap verdi. AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ise, CHP'nin İzmir'deki belediyelerin borcunun 100 milyarı geçtiğini açıkladı.

MAKAM ODASI İDDİALARI

Makam odasını lüks döşettiği yönündeki iddiaları cevaplarken lüks yaşam merakının olmadığını belirten Çerçi, makamdaki eşyaları bit pazarından kendi parasıyla aldığını kaydetti. Sanat meraklısı eşi tarafından kullanılabilir hale getirildiğini ve seçimleri kazanması durumunda sonraki dönem belediyeye hediye etmeyi düşündüklerini söyledi.

'BELEDİYEYİ ZARARA UĞRATMADIM'

Seçim günü gece yarısı 100 milyon liralıyı bulan miktarda çek kesilmesiyle ilgili iddiaları cevapladı. Çerçi, çeklerin belediye tarafından değil, iş yapan firmalar tarafından kesildiğini ve belediyeyi herhangi bir zarara uğratmadığını kaydetti.