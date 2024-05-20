’Babama gidiyorum’ diyerek evden ayrıldı! Selin’den 41 gündür haber alınamıyor

Manisa'da annesinin evinden "Babama gidiyorum" diyerek çıkan Selin Öztürk'ten (22), 41 gündür haber alınamıyor. Polise kayıp başvurusunda bulunan Yeliz Karalar (46), kızının hayatından endişe ettiğini belirterek, "Kızım zorla bir yerde tutuluyor olabilir, öldürülmüş olabilir. Günlerdir ne yemek yiyebiliyorum ne de uyku uyuyabiliyorum. Gözüm hep kapıda" dedi.

Şehzadeler ilçesinde annesi Yeliz Karalar'ın evinde kalan Selin Öztürk, 10 Nisan'da 'Babama gidiyorum. Duş alıp geleceğim' diyerek evden çıktı. Eve dönmeyen kızı Öztürk'e ulaşamayan Yeliz Karalar, polise kayıp ihbarında bulundu. Karalar, 41 gündür haber alamadıkları kızının hayatından endişe ettiğini belirtti. Damadı cezaevinde olduğu için evli olan kızının arada kendisinde arada da eski eşinde kaldığını belirten Karalar, "Babasına duş almaya gideceğini ve geri döneceğini söyledi. Evden ayrılıp, geri dönmeyince merak ettim, ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım. O günden beri telefonu kapalı" ifadelerini kullandı.

Kaybolan kızıyla ilgili babası ve ağabeyinden şüphelendiğini söyleyen Karalar, "Babası da ağabeyi de kızımı arayıp, sormazlar ama kaybolduğu günün ertesi günü mesaj atarak Selin'in bende olup olmadığını sordular. Bu durumdan şüphelendim ve 3 gün sonra kayıp başvurusu yaptım" dedi.

'NE YEMEK YİYEBİLİYORUM NE DE UYKU UYUYABİLİYORUM'

Kızının hayatından endişe ettiğini dile getiren Karalar, "Kızıma dönmesi için çağrıda bulunmak isterdim ama yaşadığından emin olamıyorum. Telefonunu kapatacak bir çocuk değil. O yüzden ne kadar çağrı yapsam da boş. Kızımdan umudumu kestim. Zorla bir yerde tutuluyor olabilir, öldürülmüş olabilir. Çocuğumun ölüsünü bile bulsam en azından bir mezarını yapayım. Günlerdir ne yemek yiyebiliyorum ne de uyku uyuyabiliyorum. Gözüm hep kapıda" dedi.