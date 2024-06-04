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Manisa yanıyor! Termometreler 45 dereceyi buldu

Manisa'da yaz mevsimi bu yıl erken geldi ve dün itibariyle hava sıcaklıkları hızla artarak 45 dereceye ulaştı. Bu durum, vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu. Sıcaktan bunalanlar parklara ve bahçelere sığınarak serinlemeye çalıştı, çeşmelerde yüzlerini yıkayıp ağaç gölgelerinde bekledi.

İHA
Manisa yanıyor! Termometreler 45 dereceyi buldu

Manisa'da yaz mevsiminin birden gelmesi nedeniyle vatandaşlar bunaltıcı sıcaklarla boğuşurken termometreler 45 dereceyi gördü.

Manisa'da yaz mevsimi geçtiğimiz yıllara göre erken geldi. Hava sıcaklıklarının dün itibariyle hızla artması vatandaşların güçlük yaşamasına neden oldu.

45 dereceyi bulan hava sıcaklığında dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar zorluk yaşarken bazı vatandaşlar daha fazla dayanamayarak kendilerini park ve bahçelere attı. Kentin çeşitli noktalarında bulunan çeşmelerde yüzlerini yıkayarak serinleyen vatandaşlar ağaç altlarında boğucu sıcaklığın geçmesini bekledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre 7 Haziran Cuma gününe kadar devam etmesi beklenen sıcaklıklar yerini mevsim normallerine bırakacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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