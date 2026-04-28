CANLI ALTIN FİYATLARI 28 NİSAN SALI | Gram, çeyrek, yarım, tam altın alış satış fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları haftaya başında dünyada yaşanan gerilimlerden etkilenmeye devam ediyor Aşağı yönlü seyreden altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. 28 Nisan güncel altın fiyatları yatırımcıların odağında bulunurken gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu? sorularına cevap aranıyor. İşte merak edilen güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.764,67
SATIŞ: 6.765,48
TAM ALTIN
ALIŞ: 43.243,42
SATIŞ: 44.103,28
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 10.974,00
SATIŞ: 11.094,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 43.718,00
SATIŞ: 44.237,00
ATA ALTIN FİYATI
ALIŞ: 44.594,77
SATIŞ: 45.726,71