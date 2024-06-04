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Haberler Manisa Manisa'da fiyat denetimleri sıklaştı! Fırsatçılara geçit yok

Manisa'da fiyat denetimleri sıklaştı! Fırsatçılara geçit yok

Manisa Ticaret İl Müdürlüğü, marketlerde etiket hataları ve fahiş fiyat artışlarını önlemek için denetimleri sıklaştırdı. Ekipler, ürünlerin fiyatlarını ve etiketlerini kontrol ediyor, evrak incelemesi yapıyor ve 3 aylık alış-satış fiyatlarını araştırıyor.

İHA
Manisa’da fiyat denetimleri sıklaştı! Fırsatçılara geçit yok

Manisa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimlerini sıklaştırdı.

Manisa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Bu denetimlerde ürünlerin etiket ve kasa fiyatları karşılaştırılarak, evrak kontrolleri yapıldı.

Ayrıca, ürünlerin 3 aylık alış ve satış fiyatları da incelendi. Bu denetimlerin, tüketicilerin korunmasını sağlamak ve piyasa düzenini korumak amacıyla gerçekleştirildiği vurgulanarak, denetimlerin il genelinde devam edeceği belirtildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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