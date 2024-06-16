Manisalı çift, bayramı göremeden kazada öldü

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Sabri Akşen ve eşi Hatice Akşen yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Kaza, Salihli-Köprübaşı eski yolu Bezirganlı mevkiinde meydana geldi. Ziya D. (60) yönetimindeki otomobil, H.S. (67) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada Sabri Akşen (78) ve eşi Hatice Akşen (78) yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden Sabri ve eşi Hatice Akşen çiftinin cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.