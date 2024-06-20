Evde sağlık hizmeti artık Güzelbahçe’de

KONUK YAZAR HARUN AYGÜN YAZDI

Gazi Hastanesi 20 yıllık hastane tecrübesini artık halkın ayağına, yani hastanın evinde ya da bulunmayı tercih ettiği ortama götürüyor. Uzman hekim ve hemşireler tarafından yol ve sıra beklemeden, hastane ortamından ve zaman kaybı olmadan evinde sağlık hizmetlerini alacak. Geçtiğimiz hafta Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve Gazi Hastanesi Koordinatör Müdürü Dr. Bülent Albayrak ile evde bakım birimi sorumlusu Dr. İbrahim Padır bir araya gelerek Güzelbahçe halkına özellikle evde sağlık hizmetleri konusunda fikir birliğine varıldı. Başkan Mustafa Günay toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Güzelbahçe'de halkımızın bir çoğu emekli ve yaşlı kesim, dolayısıyla sağlığı evlerimize taşıyarak, halkımızın hastane koridorlarında beklemesine artık gerek kalmayacak, Bundan böyle belli bir oranda indirimle Gazi Hastanesi doktorları ve uzman hemşireleri evde sağlık hizmeti için ilk adımımızı attık." Gazi Hastanesi'nin evde sağlık sistemi hastaya ve hasta yakınına ne gibi konfor ve kolaylıklar sağlıyacak. Başta ulaşım ve randevu sorunları, bazı hastaların fiziksel yetersizlikleri, hastane ile ilgili rahatsızlıklar gibi saymakla bitmeyecek birçok sorunlar nedeniyle sağlıkta evde sağlık hizmetini önemli kılıyor.

GAZİ'NİN BİRİMLERİ

Gazi Hastanesi'nin son yıllarda hayata geçirdiği Evde Sağlık Hizmeti halk arasında ciddi bir ilgi ve talep gördü. Evde sağlık ekibi tarafından uygulanan evde doktor hizmetleri arasında neler var? İlk aklıma gelen ve en önemlisi başta muayene, tetkik, bakım, kontrol ve hasta takibi. Güzelbahçe Belediyesi ve Gazi Hastanesi arasında yapılan görüşmede Güzelbahçe halkı Gazi Hastanesi'nden ilk etapta ne gibi hizmetler alacak? Evde doktor hizmeti, evde hemşirelik hizmeti, evde fizyoterapist, kan tetkikleri ya da düzenli olarak takip edilen laboratuvar işlemleri, evde check-up, ultrason ve röntgen, EKG çekimi, holter takma, ayak bakımı, yara bakımı, uyku testi, hemşire bakımı, kişiye özel bütüncül sağlık takibi, gerektiğinde hastaneye ulaşım ve refakat gibi sağlık hizmetleriyle bir sağlık kurumuna gitmeden belediye tarafından verilecek "Sağlık Kimliği" ile yukarıdaki hizmetleri evde alabilinecek. Ayrıca sağlık kimliği ile Gazi Hastanesi'ne gidecek hastalar da belli bir oranda katkı payı ödemesinden indirim uygulanacak. Bu hizmetlerin Güzelbahçe'ye gelmesi gerçekten yöre halkı için mükemmel bir hizmet. Başta Gazi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Selim Amato ve Hastane Koordinatör Müdürü Dr. Bülent Albayrak, Evde Bakım Sorumlusu Dr. İbrahim Padır ve Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ı hizmetlerinden dolayı kutluyorum.