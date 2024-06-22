  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa MHP’li meclis üyesi Mehmet Güzgülü hayatını kaybetti

MHP’li meclis üyesi Mehmet Güzgülü hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ
MHP’li meclis üyesi Mehmet Güzgülü hayatını kaybetti
MANİSA siyasetinde uzun yıllardır görev yapan MHP'li Şehzadeler Belediyesi meclis üyesi Mehmet Güzgülü lösemi teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Manisa'da MHP'nin önemli isimleri arasında yer alan ve Manisa Büyükşehir Belediyesinde önemli görevlerde bulunan Mehmet Güzgülü, geçtiğimiz günlerde rahatsızlığı sebebiyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılmıştı. Güzgülü için dün ikindi namazının ardından Hatuniye Camii'nde cenaze töreni düzenlenerek son yolculuğuna uğurlandı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA