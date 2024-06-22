MHP’li meclis üyesi Mehmet Güzgülü hayatını kaybetti

MANİSA siyasetinde uzun yıllardır görev yapan MHP'li Şehzadeler Belediyesi meclis üyesi Mehmet Güzgülü lösemi teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Manisa'da MHP'nin önemli isimleri arasında yer alan ve Manisa Büyükşehir Belediyesinde önemli görevlerde bulunan Mehmet Güzgülü, geçtiğimiz günlerde rahatsızlığı sebebiyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılmıştı. Güzgülü için dün ikindi namazının ardından Hatuniye Camii'nde cenaze töreni düzenlenerek son yolculuğuna uğurlandı.