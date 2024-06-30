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Haberler Manisa CHP'li Kula Belediye Başkanı darp iddiasıyla gözaltına alındı

CHP'li Kula Belediye Başkanı darp iddiasıyla gözaltına alındı

Manisa'nın Kula ilçesinin belediye başkanı olan CHP'li Hikmet Dönmez, makamında 2 kişiyi darbettirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Başkan Dönmez, görüştüğü firma yetkililerinin kendisine saldırdığını ve bunun üzerine koruması ve şoförünün olaya müdahale ettiğini iddia etti.

DHA
CHP’li Kula Belediye Başkanı darp iddiasıyla gözaltına alındı

Manisa'nın Kula İlçe Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, makamında 2 kişiyi darbettirdiği iddiasıyla koruması ve şoförü ile birlikte gözaltına alındı. Koruma ve şoför tutuklanırken, darp raporu alan Başkan Dönmez'in polisteki işlemleri sürüyor.

Kula Belediye Başkanı CHP'li Hikmet Dönmez, belediyeden ihale alan özel bir firmanın yetkilileri M.U. ve H.D.'yi belediyeye çağırdı. İddiaya göre, M.U. ve H.D.'nin Kula Belediyesi'nin adını kullanarak esnaftan para topladığı ve esnafı dolandırdığı iddiasıyla Başkan Dönmez firmayla olan sözleşmesini feshetmek istedi. Bunun üzerine çıkan tartışmada firma yetkilileri, Başkan Dönmez'e saldırdı; arbede yaşandı. Sesleri duyarak içeri giren Başkan Dönmez'in koruması R.G. ve şoförü M.O.A., firma yetkilileri M.U ve H.D.'yi makam odasından çıkardı. M.U. ve H.D., Başkan Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini iddia ederek polise başvurdu. Şikayet sonrası Başkan Dönmez, şoförü M.O.A. ve koruması R.G. gözaltına alındı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.O.A. ve R.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAŞKAN DÖNMEZ: FİRMA YETKİLİLERİ SALDIRDI

Başkan Dönmez'in, ilk ifadesinde, sözleşmesi feshedilmek istenen firma yetkilileri M.U. ve H.D. ile odada baş başa görüştüğünü ve firma yetkililerinin kendisine saldırması üzerine koruması R.G. ve M.O.A.'nın olaya müdahale ettiğini söylediği öğrenildi. Kula Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldıktan sonra emniyete giderek M.U. ve H.D.'den şikayetçi olan Başkan Dönmez'in Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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