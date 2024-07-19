Manisa Büyükşehir’de Türk dünyası alerjisi!

Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi geçtiğimiz günlerde skandal bir karara imza attı. CHP'li üyelerin oylarıyla, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden ayrılan Manisa Büyükşehir Belediyesi, eleştirilerin hedefi oldu. MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, "CHP'nin ve marjinal yöneticilerinin Türk Dünyasına alerjileri mi var?" dedi

MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner

'SKANDALLAR ZİNCİRİ OLDU'

Cüneyt Tosuner, "Son günlerde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaptığı açıklamalar ve CHP İl Başkanı İlksen Özalper'in partimize yönelik olarak yapmış olduğu karalamalar, camiamızda ve kamuoyunda şaşkınlık yaratmıştır. CHP kadroları meydana getirdiği skandallar zinciriyle uğraşmaktan Manisalı hemşerilerimize hizmet edemez hale gelmiştir. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve ithal yönetiminin faaliyetlerini endişe ile takip ediyoruz" diye konuştu.

DEM TARAFINDAN DESTEK

Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden ayrılma kararının kabul edilemez olduğunu kaydeden Tosuner, "Kamuoyunun malumu olduğu üzere büyükşehir yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerinin oyları ile Türk Dünyası Belediyeler Birliğinden ayrılma kararı almış bulunmaktadır. Türk Dünyası Belediyeler Birliği; kültürel, ekonomik ve sosyal bağları güçlendirmek amacıyla kurulmuş önemli bir platformdur.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper

Bu karar, Manisa'nın ekonomik, teknik, sosyal ve kültürel alanlarda gelişimini gelecek günlerde olumsuz etkileyecek bir karardır. Bu durum, kent uzlaşısı kisvesi adı altında aday çıkarmayan DEM tarafından desteklenen CHP'nin ve marjinal yöneticilerinin Türk Dünyasına alerjilerinden mi kaynaklandığı sorusunu akıllara getirmektedir" dedi.

"NASIL HESAP VERECEKSİNİZ?"

Tosuner, "Şehrimizin geçmiş döneminin güzide projelerinden Atatürk Kentparkı'nda kurulan dev ekranlarda Milli maçları izleyip şehrimizin milli duygularını istismar etmeye çalışırken, Milli takımımıza futbolcu veren Manisa FK akademinin milli oyuncularını tesislerden atmak da nedir? Ama ne olacak bunlar sizin için çok basit iş, bin bir emekle kurulan Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çok başarılı olan basket takımını el altından herhangi bir açıklama yapmadan bir şirkete geçtiğimiz günlerde sessizce devrettiniz, bunların hesabını halka nasıl vermeyi düşünüyorsunuz? CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı verdiği demeçlerinde, seçildikleri takdirde işçi çıkarmayacaklarını beyan etmişlerdi. İşçi çıkarmakla kalmayıp personele bayramı zehir edercesine bine yakın işçiyi sürgün edip büyük mağduriyetler yarattılar, çalışanların ekmeğiyle oynadılar, aile bütünlüklerine zarar verdiler" dedi.

"MAAŞ SÖZÜNÜ UNUTMA BAŞKAN"

SEÇİM meydanlarında belediyede çalışan işçilerin alacağı en düşük maaşın 35 bin TL olacağını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e, Hizmet iş Sendikası Manisa 2 no'lu Şube Başkanı Tekin Turgut'tan da çağrı geldi. Tekin, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak faaliyetlerini yürüten BESOT A.Ş.'de çalışan 4 bin 400 emekçinin temmuz ayı zam görüşmeleri için Başkan Zeyrek'i toplantı masasına davet etti. Turgut yaptığı açıklamada, "Bir kez daha masaya yanaşmayan, verdiği sözü unutan Manisa Büyükşehir Belediyesi işverenine sesleniyoruz. Her gün artan enflasyon, hayat pahalılığı altında ezilen Manisa Büyükşehir Belediyesi emekçilerine hem sözleşmeniz hem verdiğiniz söz gereği temmuz zam oranı oturup birlikte belirleyelim. Aksi takdirde hem çalışma bakanlığına şikayetlerimiz ve kamuoyuna bilgilendirmemiz devam edecektir" dedi.