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Haberler Manisa Çıktığı ağaçtan düşen eski muhtar hayatını kaybetti

Çıktığı ağaçtan düşen eski muhtar hayatını kaybetti

Manisa Selendi'de dallarını kesmek için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen 52 yaşındaki eski muhtar Dursun Kanyılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ADEM ÇAKIR
Çıktığı ağaçtan düşen eski muhtar hayatını kaybetti

Olay, Selendi ilçesinin Çamköy mahallesinde önceki gün saat 20.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz dönem mahalle muhtarlığı yapan 3 çocuk babası Dursun Kanyılmaz, tarlasında traktör yardımıyla çıktığı ağacın dallarını kesmek istedi.

Dengesini kaybeden Kanyılmaz, 4 metrelik ağaçtan düştü. Torunu tarafından bulunan Kanyılmaz'ın yakınları 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Ambulansla Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kanyılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısı tarafından incelenen ceset İzmir Adli Tıp kurumuna gönderilirken, İlçe Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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