  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Yangın çıkan çiftlikte binlercesi küle döndü

Yangın çıkan çiftlikte binlercesi küle döndü

Manisa’nın Salihli ilçesinde bulunan bir çiftlikte henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 2 bin balya saman kül oldu.

İHA
Yangın çıkan çiftlikte binlercesi küle döndü

Manisa'daki yangın, Poyrazdamları Mahallesi'ndeki A.T.'ye (53) ait çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftlikte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çiftlikte bulunan saman balyalarından dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu kısa sürede itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbarla yangın yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 bin saman balyası zarar görürken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA