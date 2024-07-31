"Manisa romantik ifadelerle yönetilemez"

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, siyasi gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Manisa'nın çok dinamik bir şehir olduğunu ifade eden Hızlı, tarımıyla, sanayisiyle, demokratik yapısıyla ülkemizin en önemli kentleri arasında yer aldığını bundan dolayı da el yordamı göz kararıyla, romantik ifadelerle yönetilecek bir şehir olmadığını vurguladı. Kula Belediyesi'nde belediye başkanın kamu gücüne yaslanarak bir darp olayını gerçekleştirdiğini ifade eden Hızlı, belediye başkanının şuan tutuklu olduğunu, CHP'nin burada bir parti disiplininden uzak kaldığını, bunu tasvip ettiğini açıkladı.

"HEPİMİZ HAYVANSEVERİZ"

BAŞIBOŞ sokak hayvanlarıyla ilgili meseleye değinen Hızlı, "Herkes hayvanseverdir. Dolaysıyla belediyelere verilen görev ve sorumluluklar yerine getirildiğinde meselenin onların söylediği noktaya gitmeyeceği kesindir" dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın "Yunusemre Belediyesi 10 yılda hiç kısırlaştırma yapmadı" açıklamalarına cevap veren Hızlı, "Kendisiyle il başkanlığı da yaptık. 10 yılı baktığımızda kısırlaştırma ve aşılamanın olduğunu görürüz. Semih Balaban böyle bir hata yapmaz, bilgi eksikliğinden dolayı bunu yapmış olabilir" dedi.