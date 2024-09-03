Manisa’da kahreden iş kazası

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki fabrikada üzerine yük devrilen forklift operatörü yaşamını yitirdi.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısım'da faaliyet gösteren otomotiv yedek parça fabrikasında, Nihat Ziberler'in kullandığı forkliftin üzerine raftaki çelik malzemelerin de bulunduğu yükler devrildi.
Olay yerine gelen sağlık ekibi, çalışmalar sonucu forkliftte sıkışan Ziberler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Nihat Zibeller'in cenazesi bugün Barbaros Mahallesi'ndeki İmamı Azam Camii'nden öğle namazından sonra kaldırılacak.