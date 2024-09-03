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Haberler Manisa

Manisa'da kahreden iş kazası

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikada forklift operatörü olarak görev yapan Nihat Ziberler'in üzerine raftaki çelik malzemelerin bulunduğu yükler devrildi. Evli ve iki çocuk babası talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.

AA
Manisa’da kahreden iş kazası

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki fabrikada üzerine yük devrilen forklift operatörü yaşamını yitirdi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısım'da faaliyet gösteren otomotiv yedek parça fabrikasında, Nihat Ziberler'in kullandığı forkliftin üzerine raftaki çelik malzemelerin de bulunduğu yükler devrildi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, çalışmalar sonucu forkliftte sıkışan Ziberler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Nihat Zibeller'in cenazesi bugün Barbaros Mahallesi'ndeki İmamı Azam Camii'nden öğle namazından sonra kaldırılacak.

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