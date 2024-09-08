1922’den bugüne Manisa

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa'nın tarihsel ve ekonomik gelişimi hakkında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Manisa, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, köklü bir geçmişe sahip bir şehir. 1313 yılında Saruhanoğulları Beyliği'nin başkenti olmuş ve 1412 yılında Osmanlı Devleti'ne katılmıştır. Bu dönemden itibaren Osmanlı şehzadelerinin eğitim gördüğü bir merkez haline gelmiş ve 'Şehzadeler Şehri' olarak anılmıştır" dedi. Birinci Dünya Savaşı sonrası Osmanlı topraklarının itilaf devletlerince paylaşıldığını hatırlatan Yılmaz, "Manisa da bu süreçte 26 Mayıs 1919'da Yunan işgaline uğramış, ancak halkımız yerel kahramanların öncülüğünde işgalcilere karşı büyük bir direniş göstermiştir. 8 Eylül 1922'de Manisa düşman işgalinden tamamen kurtulmuş, ancak geri çekilen Yunan kuvvetleri şehri yakarak büyük bir yıkıma sebep olmuştur. Manisa'nın yüzde 90'ı bu yangında yok olmuştur" şeklinde konuştu.

'60 BİN KİŞİYE İSTİHDAM'

Ekonomik gelişmelere de değinen Mehmet Yılmaz, "Bugün Manisa, sadece tarihiyle değil, ekonomisiyle de Türkiye'nin parlayan yıldızlarından biridir. Sanayi, tarım ve turizmde güçlü bir potansiyele sahip olan şehrimiz, özellikle ihracat rakamlarıyla ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır. Odamız öncülüğünde 1963 yılında kurulan Organize Sanayi Bölgemiz, bugün dünyanın en büyük sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapıyor ve yaklaşık 60 bin kişiye istihdam sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz

Yılmaz, Manisa'nın ihracat potansiyelinin altını çizerek, "2023 yılında 6 milyar dolara yaklaşan ihracatımızla Türkiye'nin önemli ihracat merkezlerinden biri olduk. Elektrik ve Elektronik sektörü başta olmak üzere İklimlendirme Sanayi, Otomotiv Endüstrisi ve tarım ürünleri ihracatımız şehrimizin ekonomisine büyük katkı sunuyor. İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında Manisa'dan 33 firma yer aldı. Bu başarı, şehrimizin sanayideki gücünü bir kez daha kanıtlıyor" dedi.

'SAYGI İLE ANIYORUZ'

Mehmet Yılmaz, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak şehrin geleceği için önemli projeler geliştirdiklerini de belirterek, "Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde savunma sanayi ve akıllı ürün projeleriyle Manisa'nın vizyonuna yön veriyoruz. Ayrıca, 2030 vizyonumuz kapsamında Yeşil Mutabakat'a uyumlu projeler geliştiriyor, şehrimizi sürdürülebilir bir ekonomiyle buluşturmak için çalışıyoruz. Hali hazırda oda olarak geliştirdiğimiz yatırımlar, projeler ve işbirlikleri ile üyelerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini üst sıralara taşıyoruz. Manisa'daki iş insanlarımıza başta dijital hizmet çeşitleri olmak üzere, ihtiyaç duydukları her alanda hizmet sunmaya, üretimde, ihracatta ve istihdamda onları desteklemeye devam ediyoruz. İlimizi her açıdan kalkınması için bütün kurum ve kuruluşlarla birlikte durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle bu toprakları bize yurt yapan başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimize rahmet diliyor onları saygı ve minnetle anıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.