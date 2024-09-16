Silahlı saldırı girişimi sonrası eğitimciler tek ses oldu

Geçtiğimiz Çarşamba günü Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'ndeki Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nda çocuğunun sınıf tekrarı yapmasına kızan S.T. isimli veli, okul müdürü Mustafa Örnek'i önce telefonla tehdit etti, ardından aracıyla okulun önüne geldi. Okul müdürüne hakaret ederek bahçeye çağıran S.T., müdürün aşağıya inmesi üzerine aracından aldığı tabancayı müdür Örnek'e doğrulttu. Hedef gözeterek tetiğe basan saldırgan S.T.'nin silahı tutukluk yaptı. Sadece bir el ateş alan silahtan çıkan mermi, müdür Mustafa Örnek'e isabet etmezken, diğer denemelerde tabanca tutukluk yaptı.

Manisa'da lisede dehşet anları! Okul müdürüne silah doğrulttu

S.T. daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Emniyet ekiplerinin şahsı yakalamak için başlattığı çalışmanın ise devam ettiği öğrenildi. Yaşanan olay sonrası okul önünde Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi bir basın açıklaması düzenleyerek eğitimcilere karşı yapılan şiddetin son bulması çağrısında bulundu. Açıklamaya Türk Eğitim Sen Manisa Şubesi ve Anadolu Eğitim Sen Manisa Şubesi üyeleri de destek verdi. Açıklama öncesi saldırı girişiminde bulunulan Mustafa Örnek de meslektaşlarına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

"GÜVENLİK SORUNU GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ"

Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı ve Memur Sen Manisa İl Temsilcisi Halil Kallat, "Eğitim camiasının temsilcileri olarak, 11 Eylül Çarşamba günü Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Müdürü Mustafa Örnek'in yaşadığı üzücü olayın ardından derin endişe ve üzüntü içerisindeyiz. Müdürümüz, bir öğrenci velisi tarafından okul bahçesinde ağır küfür ve hakaretlerle dışarı çağrılmış ve ardından silahlı saldırı teşebbüsüyle karşılaşmıştır. Silahın tutukluk yapması sonucu çok şükür ki müdürümüz veya herhangi bir eğitim çalışanı zarar görmemiştir. Görülüyor ki, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olayları münferit eylemler olmaktan çıkmış, maalesef yaygın bir toplumsal sorun hâline gelmiştir. Bu menfur saldırı, eğitim çalışanlarının güvenlik sorununu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Eğitimciler olarak, daha iyi bir eğitim için daha iyi bir müfredat, pedagojik yöntemler, daha ileri amaçlar üzerine kafa yormamız gerekirken, bugün bu yaramızı konu etmek mecburiyetinde kalışımızın ana sebebi, şiddetin ağırlaşan toplumsal maliyeti karşısında, bugüne kadar çözüm üretmede yetersiz kalınmasıdır. Göz göre göre gelen sorunu, gözümüzün önünde duran soruna, gözümüzü kapayarak çözüm bulamayız. Bugün yaşadığımız acılar, dünün ihmal ve umursamazlığının sonucudur. Yarın yaşanmasını istemediğimiz acılar da bugünkü ilgisizliğin sonucu olmamalıdır. Eğitimcilere yönelen şiddete ısrarla dikkat çekip çözüm önerilerimizi sunduğumuz her durumda karşılaştığımız yetersiz tutum, şiddetin ateşine benzin dökmekten başka bir anlama gelmemektedir" dedi.