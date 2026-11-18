Tanık olarak dinlenen E.A, "Halam Havin'le arkadaş gibiydik, iki ay onların evinde kalmıştık, bana sorunlarını anlatırdı. İ.T. ile halamın tartıştığını da hatırlıyorum. Bir keresinde İ.T. halama 'At kendini kurtulalım' demişti." diye konuştu. Savunma yapan İ.T. ise eşine hiçbir zaman kötü davranmadığını öne sürdü. Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine ve sanığın mevcut halinin devamına hükmedip duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?



İzmir'in Bornova ilçesinde Havin Aşkan T. 24 Aralık 2024'te evde ölü bulunmuş, eşi İ.T. (33) ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Havin Aşkan T. ile eşi İ.T. arasında olay günü tartışma çıktığı ve devam eden boğuşmada maktulün eşarpla boğularak hayatını kaybettiği ve sanığın olayı intihar gibi göstermek amacıyla hareket ettiği değerlendirmesinde bulunulmuştu.

EŞARP ÜZERİNDE EŞİNİN DNA'SI ÇIKMIŞTI



Eşarp üzerinde ve tırnak örneklerinde İ.T'ye ait DNA örneğine rastlanmış, İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda ölümün intihar ile uyumlu olmadığı yönünde tespitler bulunduğu belirtilerek İ.T. hakkında "eşi kasten öldürmek" suçundan hazırlanan iddianame İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.