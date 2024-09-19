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İşçi servisi kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sabah sabah saatlerinde meydana gelen feci kazada işçi servisi ile kamyonetin yan yana çarpıştı. Kaza sonucu bir kadın işçi hayatını kaybetti, 5 işçi de yaralandı.

İHA
İşçi servisi kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Manisa'dan edinilen bilgilere göre, Eşme-Alaşehir kara yolu Sarıgöl Özpınar köyü yakınlarında İsmail D. (26) yönetimindeki 45 ED 790 plakalı kamyonet ile Kazım A. (54) idaresindeki 45 J 4830 plakalı işçi taşıyan minibüsün yan yana geçtikleri sırada birbirlerine çarpmasıyla kaza meydana geldi.

İşçi servisi kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kazada işçi servisinde bulunan Semra Süslü (38) ağır yaralanarak Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, talihsiz kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minibüste bulunan kadın işçiler Gamze A. (17), Gamze Ö. (29), Nermin F. (27), Damla S. (20) ve Aynur A. (44) ise kazada yaralandı.

İşçi servisi kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Yaralılar Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların bir kısmı ise tedavilerinin devamı için Alaşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle Sarıgöl-Eşme kara yolu bir süre trafiğe kapanırken, araçların yoldan çekilmesinin ardından yol, kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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