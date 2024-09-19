İşçi servisi kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Yaralılar Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların bir kısmı ise tedavilerinin devamı için Alaşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle Sarıgöl-Eşme kara yolu bir süre trafiğe kapanırken, araçların yoldan çekilmesinin ardından yol, kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.