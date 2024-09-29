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Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni aracında bulundu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kayıp olarak aranan 60 yaşındaki Tünay İkan, arsada park halindeki aracında ölü bulundu. İkan'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

AA
Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni aracında bulundu

Manisa'da ailesinin kayıp olduğunu bildirdiği kişi, park halindeki aracında ölü bulundu.

Polis, Yunusemre ilçesinde yaşayan ve ailesinin önceki gün kayıp ihbarında bulunduğu Tünay İkan'ı (60) arama çalışmalarını sürdürdü.

İkan'a ait 64 BH 801 plakalı hafif ticari aracın Mesir Mahallesi 5129. Sokak'taki arsada park halinde olduğu bilgisi üzerine ekipler bölgeye hareket etti.

Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni aracında bulundu

Aracı kontrol eden polis, İkan'ı arka koltukta hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İkan'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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