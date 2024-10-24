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Haberler Manisa Maden ocağında tavan çöktü: 1 işçi öldü

Maden ocağında tavan çöktü: 1 işçi öldü

SERKAN ÖZCAN
Maden ocağında tavan çöktü: 1 işçi öldü

MANİSA'NIN Soma ilçesinde özel bir maden ocağında tavan çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı. Olay, önceki gün saat 04.30 sıralarında Soma ilçesi Eynez Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında meydana geldi. Ocağın P2 panosu 260'ıncı metrede tahkimat değişimi tarama sırasında çökme oldu.

Göçükte Adem Balta (35) ve A.O.K. (26) yaralandı. Yaralılar, Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adem Balta, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. A.O.K. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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