Manisa’da üzüm bağlarında devasa kabaklar yetişti: Tanesi 80 kilogram

Gelecek yıllar için kendine tohum aldığını ifade eden Mehmet Kahveci şunları söyledi: "Bir yerden birkaç adet kabak tohumu buldum. Üzüm bağımın içerisine bunların tohumlarından toprağa gömdüm. 8 adet olmaya başladı ve sulandıkça büyüdü. Böylesi büyük bir kabağı ilk kez yetiştirdim. Adının sonradan California bal kabağı olduğunu öğrendim. Komşulara ve eş ve dostlara dağıtım. İnşallah gelecek yıl yine yetiştireceğim." dedi.