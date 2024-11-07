Çinli BYD Manisa’da sahada

Manisa OSB tarafından kendilerine tahsis edilen arazi üzerindeki çalışmaları anbean takip edip gelişmeleri raporlayarak Çin'deki üstlerine bildiriyor. Geçtiğimiz yıl tahsisi Cumhurbaşkanlığı yatırım ofisince Alman otomotiv sanayi Volkswagen'a tahsisi yapılan ancak ilgili firma son anda yatırım yapma fikrinden geri adım atmasıyla birlikte Manisa'daki araziye yatırım yapacağını açıklayan Çinli Otomotiv devi BYD ile birlikte Manisa OSB ikinci bir yatırım heyecanı yaşamaya başladı.

MANİSA TESCİLLENDİ

Geçtiğimiz üç ayda Çinli firmanın yatırımlarını Manisa yerine Bursa, Sakarya, Trabzon gibi illerde yapacağı söylentilerine en canlı yanıtı BYD yetkilileri verdi. Firma yetkilileri, Türkiye'deki teknik ekiplerinin Manisa Organize Sanayi Bölgesinde kendilerine ayrılan 2 milyon metre karelik alandaki çalışmaları yakından takip ettiklerinin görünmesiyle birlikte yatırımın Manisa'da olacağını kesinleştirdiğini somut bir şekilde ortaya koydu. 2026 yılının başında ilk otomobili banttan çıkaracağını yatırım takvimine bağlayan BYD, Manisa Organize Sanayi Bölgesi yönetimince ilgili arazi üzerindeki altyapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüldüğü süreci çok yakından takip edilmesi için teknik ekiplerini Manisa'ya yolladı. Önümüzdeki günlerde Çin'den yola çıkartılması planlanan teknik ekiplerini taşıyacak olan geminin yatırım malzemeleri ile birlikte İzmir Çeşme veya Çandarlı limanlarına yanaşacağı belirtildi.

KÖYLÜLER SON KEZ TARLADA

Çinlilerin ilk kez yatırım sahasından görünmesiyle birlikte bölgedeki arazi sahipleri de son kez ürünlerini hasat etmek için arazilerindeki çalışmalarını sıklaştırdılar. Arazilerinde zeytinleri bulunan tarla sahipleri bir yandan zeytinlerini toplarken diğer yandan da zeytin ağaçlarını yerlerinden sökerek, Karaali köyündeki evlerine taşıyorlar.

3 BİN KONUT YAPACAKLAR

Manisa Organize Sanayi Bölge Yönetiminin Volkswagem yatırım sürecinde projelendirdiği yatırımın askıya alınmasıyla birlikte durdurulan 15 binlik konut projesi Çinli BYD firmasının Manisa yatırım atılımıyla birlikte yeniden devreye girdi. BYD üst düzey yetkilileri konut yapmak üzere Manisa Organize Sanayi Bölge yönetiminden 3 bin kişilik konut isteğinde bulunduğu belirtildi. Çinli firma işçilerin konut sorununun olmaması için konut yapım yerini teslim alınmasıyla birlikte konutları da en kısa sürede bitirip işçilerine barınma imkanı tanıyacağı Manisa OSB'de ne denli kararlı ve zaman kaybetmek istemediklerinin bir göstergesi olarak gösterildi.