Manisa’da ilginç hırsızlık! Otomobili önce satıp sonra da çaldırttı

Olay, Salihli'nin Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Y.'ye (50) ait evinin önünde park halinde bulunan milyonluk Mercedes otomobili, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Aracının çalındığı fark eden vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Otomobilin geçebileceği güzergahlarda yapılan araştırma sonucu PTS kayıtlarından aracın Salihli'den çıkış yaptığı tespit edildi. Ekipler, Salihli'ye kiralık araçla gelen şüphelilerin park halindeki aracı çaldıktan sonra arka arkaya Antalya'ya gittiklerini tespit etti. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışma sonucu şüpheliler H.P. (24) ve İ.D. (24) yakalanarak gözaltına alındı. Araç sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.