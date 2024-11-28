Manisa’da velileri korkutan paylaşım: Emniyetten açıklama geldi

Manisa son dakika haberleri... Bugün Manisa'da sosyal medya hesapları üzerinden bir erkek şahsın okulları gezerek çocuklara 'Beni baban gönderdi seni ben alacağım' diyerek kaçırdığı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, Manisa'da herhangi bir kaçırma olayının olmadığını ve toplumda infial oluşturmaya yönelik bu tür gerçek dışı paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklama şu ifadelere yer verildi: "28 Kasım Perşembe Günü sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, bir erkek şahsın okulları gezdiği ve çocuklara 'Beni senin baban gönderdi seni ben alacağım' diyerek çocukları kaçırdığı belirtilmektedir. Yapılan sosyal medya paylaşımıyla alakalı ilimizde herhangi bir çocuk kaçırma olayı ile ilgili ihbar veya müracaatın bulunmadığı, aynı paylaşımın başka illerimizin adıyla da sosyal medya üzerinden paylaşıldığı görülmüştür. Toplumda infial oluşturmaya yönelik bu tür gerçek dışı paylaşımlara itibar edilmemesi rica olunur."