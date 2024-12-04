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Manisa’da kaydedildi! Heyecan yaratan görüntü...

Manisa'nın Akhisar ilçesine yerleştirilen fotokapanlarda görüntülenen boz ayı heyecan uyandırdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Uğur Bayil, "Manisa ilimizde boz ayı varlığına ilişkin ilk kayıt olma özelliği taşımakta olup biyolojik çeşitliliğimiz açısından önemlidir" dedi.

İHA
Manisa’da kaydedildi! Fotokapanlarda boz ayı görüntülendi

Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Akhisar ilçesine yerleştirilen fotokapanlara ilk kez boz ayı yakalandı.

Manisa’da kaydedildi! Fotokapanlarda boz ayı görüntülendi

Manisa'nın Akhisar ilçesine Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yerleştirilen fotokapanlarda boz ayı görüntülendi. Kurt, çakal, kızıl tilki, domuz ve yabani atlar gibi birçok türü barındıran Akhisar ilçesi Pekmezci mevkiinde görüntülenen boz ayı heyecan uyandırdı.



Manisa'da ilk kez görüntülenen boz ayının biyolojik çeşitlilik için önemli olduğunu belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Uğur Bayil, "Manisa DKMP İl Şube Müdürlüğümüzce yürütülen yaban hayatı izleme çalışmaları kapsamında Akhisar ilçesi Pekmezci mevkiinde kurulan fotokapanla boz ayı (Ursus arctos) görüntülendi.

Manisa’da kaydedildi! Fotokapanlarda boz ayı görüntülendi

Müdürlüğümüzce yaban hayvanlarına destek olmak amacıyla tesis edilen su kaynağına gelen boz ayı ya ait bu fotokapan verileri Manisa ilimizde boz ayı varlığına ilişkin ilk kayıt olma özelliği taşımakta olup biyolojik çeşitliliğimiz açısından önemlidir. Alanda aynı zamanda kurt, çakal, kızıl tilki, domuz ve yabani atlar da görüntülenmektedir. Bern Sözleşmesinin EK-II- listesinde yer alan Boz ayı (Ursus arctos) Bakanlığımızca koruma altına alınmıştır" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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