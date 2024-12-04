Manisa’da kaydedildi! Heyecan yaratan görüntü...

Müdürlüğümüzce yaban hayvanlarına destek olmak amacıyla tesis edilen su kaynağına gelen boz ayı ya ait bu fotokapan verileri Manisa ilimizde boz ayı varlığına ilişkin ilk kayıt olma özelliği taşımakta olup biyolojik çeşitliliğimiz açısından önemlidir. Alanda aynı zamanda kurt, çakal, kızıl tilki, domuz ve yabani atlar da görüntülenmektedir. Bern Sözleşmesinin EK-II- listesinde yer alan Boz ayı (Ursus arctos) Bakanlığımızca koruma altına alınmıştır" dedi.