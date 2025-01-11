Şam Emevi Camii’ne Manisa dokunuşu

Manisalı halı ustalarının ustalığı, Şam Emevi Camii'ni süsleyecek. Yüzde yüz yün olarak dokunan ve cami halıcılığında önemli bir merkez olan Demirci'de Ayasofya cami, Kariye cami, Topkapı Sarayı, Yıldız Sarayı, Selimiye Cami, Valide-i Atik Camii ve Sivas Divriği Ulu Cami, yurt dışında ise Kazakistan Seitzhan Qari Mosque camisi, Japonya Tokyo camii gibi tarihi mabedlerin halıları dokunarak döşendi. İlçede cami ahşap dekorasyonu üzerine üretim yapan firmalarca Ürdün Nabell Abdullah Cami, Türkmenistan Aşkabat Camii, Ankara Çankaya Öğretmen Semiha Yıldırım Camii, Bursa Osmangazi Hüdavendigar Camii ve Çanakkale Eceabat Şehitler Camilerin ise ahşap dekorasyonları ilçede üretilip montajları yapıldı.

'YANMIYOR, KOKMUYOR'

5 Bin 30 Metrekare halı büyüklüğü olan Şam Emevi Camii'nin halıları üzerine ilçedeki firmaların desinatörleri tarafından desen çalışması yapılacak. Şam Emevi Camii'ne yapılacak olan halı ve cami içi ahşap dekorasyonun Demircili firmalarca ücretsiz olarak hazırlanıp montajı yapılacak. Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara yaptığı açıklamada " Demirci'miz olarak halı dokumacılığında köklü bir tarih ve tecrübeye sahibiz. Demirci'miz Şam Emevi camisinin halılarını dokumak için talip olduk. Yaptığımız görüşme ve girişimler neticesinde Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan tarihi Emevi camisinin halılarını da Demirci'miz olarak en güzel şekilde dokuyup, döşeyeceğiz. Emevi camiine halının yanı sıra ilçemizdeki cami ahşaplarıo firmalarınca da cami içi ahşap dekorasyonlarını da yapacağız. Halı firmalarımızın çalışması ile Emevi camisinin mimarisine özel hazırlanacak desen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a arz edilecek. Daha sonra caminin ölçülerine göre çalışma yapılacak" ifadelerini kullandı.