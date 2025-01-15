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Haberler Manisa Manisa'da sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi: Yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

Manisa'da sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi: Yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen olayda tek katlı ev soba devrilmesi sonucu yanarak ev küle dündü. Dumandan etkilenen yaşlı kadın hastanede tedavi altına alındı.

İHA

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Manisa’da sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi: Yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

Manisa'daki yangın, ilçeye bağlı Dindarlı Mahallesinde saat 00.45 sıralarında çıktı. Ayşe Aldemir'e (71) ait tek katlı evde iddiaya göre sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yakın çevrede oturan Ayşe Aldemir'in kızı Ümmühan Aldemir'in (55) ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Manisa’da sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi: Yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, jandarma çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangın sırasında dumandan etkilenen Ayşe Aldemir, sağlık ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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