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Manisa'da feci kaza! Otomobil hurdaya döndü

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen feci kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce başka bir araca çarptı ardından da takla atarak tarlaya uçtu. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi ölümden döndü.

İHA

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Manisa’da feci kaza! Otomobil hurdaya döndü

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce bir araca çarptı ardından da takla atarak tarlaya uçtu. Kazada tarlaya uçan otomobilde bulunan 2 kişi ölümden döndü.

Manisa’da feci kaza! Otomobil hurdaya döndü

Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu Karaoğlanlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli'den Kula istikametine giden A.Y. yönetimindeki 45 B 6895 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı yöne giden G.T. yönetimindeki 35 ADN 001 plakalı otomobile çarptı, daha sonra takla atarak, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada tarlaya uçan ve hurdaya dönen otomobildeki sürücü ile yolcu konumundaki 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa’da feci kaza! Otomobil hurdaya döndü

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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