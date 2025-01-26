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Gazeteci arkadaşımız Kenan Molla’yı kaybettik

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Gazeteci arkadaşımız Kenan Molla’yı kaybettik

Manisa Akhisar'da Yeni Asır'ın muhabirliğini yapan 45 yıllık gazeteci Kenan Molla vefat etti. Kendisine ait Akhisar Haber Ajansı'nın internet gazeteciliği faaliyetlerini de yürüten Kenan Molla, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak Manisa Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine kaldırılan Molla, dün sabaha karşı vefat etti. Molla'nın cenaze namazı, bugün öğle namazına müteakip Yeni Gülruh Camii'nde kılınacak. Molla, Akhisar'daki Yeni Mezarlık aile kabristanına defnedilecek.

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