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Haberler Manisa 7 adrese eş zamanlı operasyon: Çok sayıda silah ele geçirildi

7 adrese eş zamanlı operasyon: Çok sayıda silah ele geçirildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 7 adrese eş zamanlı operasyon yapan jandarma ekipleri ruhsatsız tabancalar, tüfekler, tarihi eser niteliğinde tüfekler ve kasaturalar ele geçirdi.

İHA

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7 adrese eş zamanlı operasyon: Çok sayıda silah ele geçirildi

Manisa'da Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından Silah Ticareti ve Kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan araştırmalar neticesinde ilçedeki 7 adreste yapılan eş zamanlı operasyonlarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tarihi eser niteliği taşıyan tüfek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet kasatura ele geçirilerek el konulduğu bildirildi.

7 adrese eş zamanlı operasyon: Çok sayıda silah ele geçirildi

Yapılan açıklamada, olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verildiği ve alınan talimatlar doğrultusunda adli tahkikata başlandığı öğrenildi.

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