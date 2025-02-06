7 adrese eş zamanlı operasyon: Çok sayıda silah ele geçirildi

Manisa'da Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından Silah Ticareti ve Kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan araştırmalar neticesinde ilçedeki 7 adreste yapılan eş zamanlı operasyonlarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tarihi eser niteliği taşıyan tüfek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet kasatura ele geçirilerek el konulduğu bildirildi.

Yapılan açıklamada, olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verildiği ve alınan talimatlar doğrultusunda adli tahkikata başlandığı öğrenildi.