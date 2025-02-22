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Manisa'da korkunç pusu: 2 çocuk babası kan davasına kurban gitti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evden işe gitmek için çıkan 40 yaşındaki 2 çocuk babası kimliği belirsiz kişi ve ya kişiler tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayın kan davası cinayeti olduğu iddia edildi.

İHA

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Manisa’da korkunç pusu: 2 çocuk babası kan davasına kurban gitti

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi Çağlar Sokak üzerinde meydana geldi. Çağlar Sokak üzerindeki evinden sabah işe gitmek için çıkan Rafet Çeledir (40) henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Manisa’da korkunç pusu: 2 çocuk babası kan davasına kurban gitti

Yaralı halde Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çeledir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Husumetlileri tarafından vurulduğu öğrenilen iki çocuk babası Rafet Çeledir'in kan davasına kurban gittiği iddia edildi. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme çalışmaları sürerken, olay yerinden kaçan şahıs ya da şahısları yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

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