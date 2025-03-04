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Manisa'da işçi servisleri kaza yaptı! O anlar kamerada

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde işçileri taşıyan iki servis kavşakta birbirine çarptı. Feci kazada 19 kişi yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

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Manisa’da işçi servisleri kaza yaptı! O anlar kamerada

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde fabrikaya işçi taşıyan iki servisin kontrolsüz kavşakta birbirine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasına 19 kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikalara işçi taşıyan Mevlüt Ç., idaresindeki 45 J 5875 plakalı minibüs, kontrolsüz kavşakta, Hüsnü Ö.' idaresindeki 45 J 1143 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki minibüs de savrulurken çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ile itfaiye ve jandarma sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile 17 işçi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı başka bir fabrikanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde iki minibüsün, kavşakta çarpışması ve araçların savrulması yer alıyor.

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Manisa’da işçi servisleri kaza yaptı! O anlar kamerada Manisa’da işçi servisleri kaza yaptı! O anlar kamerada Manisa’da işçi servisleri kaza yaptı! O anlar kamerada
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