Susamlı helva sadece Ramazan’a özel

Manisa Demirci'nin geleneksel lezzetlerinden biri olan ve sadece Ramazan aylarında üretilen susamlı helva, ilçe sakinlerinin bu ay boyunca vazgeçemedikleri lezzetlerden biri. İlçenin en eski helvacı ailelerinden birine mensup olan İhsan Usta, oğlu Mustafa Usta ve damadı Nurullah Usta ile birlikte onlarca yıldır vatandaşları aynı kaliteyi ve lezzeti sunmak için çalışıyor. 85 yaşında olan İhsan Usta, yaklaşık 10 yaşında çırak olarak girdiği bu meslekte 75 yılı geride bıraktı. Ramazan ayında pazar günleri hariç her gün saat 12.00-16.00 arasında üretilen susamlı helva, taze bir şekilde tüketilmesinin aynı sıra buzdolabında bir yıl boyunca muhafaza edilebiliyor.