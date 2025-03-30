Manisa Milletvekili Baybatur: CHP’nin düştüğü içler acısı duruma üzülüyoruz

RAMAZAN Bayramı kapsamında AK Parti Manisa İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi. Bayramlaşmaya AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Uğur Aydemir, Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalband, Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, İl Kadın Kolları Başkanı Ebru Kaplan, İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Yenilmez ve partililer katıldı.

"BURUK BAYRAM"

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, bayram tatilinde araç kullanacaklara dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, "Emniyet kemerlerini takın. Bu konuda özellikle dikkatli olmanızı rica ediyorum. Bayrama buruk giriyoruz. Hâlâ Filistin'de kan ve gözyaşı var. Hâlâ dünyanın birçok bölgesindeki Müslüman kardeşlerimiz zulme maruz kalıyorlar ki daha yeni biliyorsunuz Myanmar'da da 7.7 büyüklüğünde büyük şiddetli bir deprem meydana geldi. Orada da insanlar vefat etti. Allah onlara da rahmet eylesin. Yani kan ve gözyaşının devam ettiği, dünyada zulmün, adaletsizliğin devam ettiği bir dönemde bayrama gireceğiz" dedi.

"BATI'YA YALVARIYORLAR"

TÜRKİYE'NİN önemli süreçlerden geçtiğini belirten Murat Baybatur, "Biz gücümüzü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan alıyoruz. Yaşadığı her olumsuzlukta sadece önce Allah'a sonra millete güvendi. Milletimizden muazzam destek gördü. Bugün birilerinin çıktığı gibi Amerika'dan, Almanya'dan, İngiltere'den yardım dilemedi. 'Bizi ortada bıraktınız, biz çok yalnız kaldık' diye televizyonlarda ağlamadı. Bu birilerinin nereye baktığını, bizim de nereye baktığımızın herhalde en açık örneğidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin, emperyalizme karşı olduğunu ifade eden bir siyasi hareketin bugün düştüğü içler acısı duruma da ne yazık ki üzülüyoruz. Bayram dolayısıyla da hakikaten onların üzüntüsü de bizi üzmüş oluyor. Bunu da açık olarak söyleyeyim. Düştükleri hal, talep ettikleri, yardım istedikleri yerleri görünce, önce Allah'a sonra millete güvenen bir siyasi hareket olduğumuz için de Rabb'imize hamdediyoruz, şükrediyoruz. Bayramımız mübarek olsun" diye konuştu