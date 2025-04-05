Manisa'da hayali kardeş vakası! Bir ağabeyi daha varmış

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Rıza Zeybek isimli vatandaş 2024 yılının Ocak ayında annesi Fethiye Zeybek'i kaybetti. Zeybek, annesinin üzerine olan otomobili kendi üzerine almak için veraset ilamı çıkarınca, hayatının şokunu yaşadı. Kendisinin sadece Erkan isminde bir kardeşi olduğunu kaydeden Rıza Zeybek, nüfus kayıtlarına göre kendisinden 10 yaş büyük Yılmaz Özkür isimli bir ağabeyi daha olduğunu öğrendi.

ANNESİ ASKERE ÇAĞIRILDI

1955 doğumlu Yılmaz Özkür'ün soy isminin annesinin kızlık soy ismi olduğunu belirten Zeybek, 1936 doğumlu annesi Fethiye Zeybek'in de gençlik yıllarında yine nüfustan kaynaklı hatadan dolayı askere çağrıldığını anlattı. Yine nüfustan kaynaklı bir hata yüzünden bir seneden fazla bir süredir mahkeme mahkeme dolaştığını anlatan Zeybek, yapılan bütün incelemelerde kardeşi görülen şahsın sadece vatandaşlık numarası olduğunu ve bunun dışında kendisine ait hiçbir yaşam belirtisinin olmadığını söyledi.