TZOB Başkanı Bayraktar: Tarihin en büyük afetini yaşadık

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Manisa'da 9 Nisan'ı 10 Nisan'a bağlayan gecede meydana gelen zirai dondan etkilenen ve zarar gören bağlarda incelemelerde bulundu. TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Şehzadeler ilçesine bağlı Yeşilköy'de bağlardaki zararı yerinde inceledi.

YARDIMLAR ÖNEMLİ

Bayraktar, "İklim değişikliği ülkemizde en başta tarım sektörü olmak üzere bütün sektörleri etkiliyor gibi görünüyor. 3 gün, 4 gün devam eden bir afet, bir don olayı. Ama tabii son 30 yıldır görmediğimiz sıcaklık değerlerini bu sene gördük. 20 derecelere kadar bazı bölgelerde sıcaklık değerleri düştü. Bir de tabii bizim yaptığımız tespitlere göre tarihimizde gördüğümüz en büyük afet bu. Bütün bölgelerde çok ciddi zarar var. Bağların yüzde 100'ünde zarar var. Tamamen kurumuş. Ama işin bir vahim tarafı daha var. Şimdi dallarda kuruma var. Yani bu şu demektir. Bu bahçelere iyi bakılmazsa önümüzdeki birkaç yılda bu bağlardan ürün alamayız. Yani bu bağlar ürün bağlamaz. Dolayısıyla afetin bu boyutunu bu büyüklüğünü değerlendirerek yardım yapmak fevkalade önemli" dedi.