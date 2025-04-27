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Haberler Manisa İtfaiyeden hayat merdiveni

İtfaiyeden hayat merdiveni

Manisa’da bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Can pazarının yaşandığı apartmanda küçük çocuklar yanan daireden son anda yangın merdiveni ile tahliye edildiler.

SERKAN ÖZCAN

Giriş Tarihi: Gazete

İtfaiyeden hayat merdiveni

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 7 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

İtfaiyeden hayat merdiveni

KÜÇÜK ÇOCUKLAR MAHSUR KALDI

Yangın Manisa'nın Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın 4. katında çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören apartman sakinlerinin haber etmesi üzerine bölgeye İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin sardığı dairede mahsur kalan çocuklar ve aile fertlerine yangın merdiveniyle ulaşıldı.

İtfaiyeden hayat merdiveni

MUCİZE KURTULUŞ

İtfaiye ekipleri kısa sürede 4'üncü katta evlerinde mahsur kalan 2'si çocuk 6 kişiyi kurtarılıp yangın merdiveniyle tahliye etti. Dumandan etkilenen aile fertleri olay yerinde bulunan acil sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

İtfaiyeden hayat merdiveni

Yangının çıktığı sırada vatandaşların uyuduğu bu nedenle yangının çıkış sebebi ile ilgili detaylı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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