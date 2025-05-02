Doğum gününde evlat acısı yaşadı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 17 yaşındaki lise öğrencisi Efe Türkmen'in geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirmesi ailesini ve sevenlerini üzdü.

Efe Türkmen

Hacı İshak Mahallesi yakınlarında 19 Nisan'da, tali yoldan çıkan Arif U. (42) idaresindeki otomobil ile Efe Türkmen'in kullandığı motosiklet çarpıştı. Türkmen, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Arif U. adli kontrolle serbest bırakıldı. Oğlunu eve geç dönmemesi konusunda uyardığını dile getiren Baba Gökhan Türkmen, "Çünkü annesinin doğum günüydü. 'Hep birlikte oluruz' diye düşünmüştüm. 'Git ama biraz erken gel. Bu akşam annenin doğum günü var.' dedim. 'Tamam baba.' dedi. Hediyeyi de akşam çıkacağımız yemekte vereceklerdi ama olmadı.