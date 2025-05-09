Her yıl bir kere açıp 10 gün yaşıyor! Manisa lalesini koparana ceza

Öğrenciler, rehberler eşliğinde Manisa lalesini yakından tanıdı, cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle bol bol fotoğraf çekti. MCBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Şık, "Her yıl, ortalama mayıs ayında bu güzelliği, bu şenliği yaşıyoruz. Doğal olarak Manisa kentinin de simgesi olan Manisa lalesi, pek çok kentli gibi ülke içinden gelen başka insanlar, başka şehirlerin insanları tarafından da merakla izleniyor. Yeşilin içerisindeki bu güzellik, insanların ilgisini çektiği kadar, biraz korkuya da sebep oluyor" diye konuştu.

'2 RENK LALE GÖZLEMLEDİK'

Prof. Dr. Levent Şık, "Bu laleyi koparmanın cezası bu yıl 557 bin TL olarak belirlendi. Bu nedenle lalelerin fotoğraflarını çekmek, yanlarında bulunmak, onlarla vakit geçirmek elbette güzel ancak onlara zarar vermememiz gerekiyor. Spil Dağı'nda şimdiye kadar şarkılara da konu olan sarı lale ve şu anda çevremizde de görülebilen kırmızı lale olmak üzere 2 renk lale gözlemledik. Ancak 2015 yılında yaptığımız çalışmada, Manisa'nın Demirci Bardakçı Dağı ve Alaşehir'in yüksek kesimlerinde, morfolojik olarak farklılık gösteren lale türlerine de rastladık. Buradaki laleler tamamen kırmızı renkteyken; bazı bölgelerde sarı bantlar içeren laleler de bulunuyor. Bu farklılıkların araştırılması için genetik çalışmalar başlattık ancak henüz 'Bu bitki diğerlerinden farklıdır' diyebileceğimiz sonuçlara ulaşamadık. Önemli olansa Manisa'nın bu bitkiye yoğun şekilde ev sahipliği yapıyor olmasıdır" diye konuştu.