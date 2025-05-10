Bulduğu altın dolu keseyi polise teslim etti

Manisa'da bir kafe işletmecisi, iş yerinin tuvalet kısmında bulduğu içi altın dolu keseyi sahibine ulaştırılması amacıyla polis ekiplerine teslim etti. Şehzadeler ilçesinde işletmecilik yapan Oğuzhan Çırakoğlu, tuvaletlerin bulunduğu alanda yerde bir kese buldu.

Keseyi kontrol eden Çırakoğlu, içerisinde altın bulunduğunu tespit etti. Çırakoğlu, güvenlik kamerasına gösterdikten sonra içeriğini inceledi. Olay yerine gelen polisler keseyi tutanakla teslim aldı. Polis ekipleri, kafeye gelen müşteriler üzerinden altınların sahibini tespit etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Keseyi polis ekiplerine teslim ettiklerini söyleyen işletme sahibi Çırakoğlu, "Keseyi kontrol ettiğimizde içinde altınların olduğunu fark ettik. Polise haber vererek keseyi de polis ekiplerine teslim ettik" dedi.