Manisa'yı yıktı geçti! Yağış ve fırtına kazaları da beraberinde getirdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar yola devrildi, bir araç zarar gördü. İlçe merkezinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.



Şiddetli rüzgar nedeniyle Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarlığı önündeki ağacın devrilmesiyle park halindeki 45 AHV 970 plakalı kamyonet zarar gördü.



Yola devrilen bazı ağaçlar da Turgutlu Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.





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