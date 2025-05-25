Manisa'yı yıktı geçti! Yağış ve fırtına kazaları da beraberinde getirdi

Manisa'nın Kula ilçesinde yağmurda kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarptıktan sonra yan yola devrildi. Kazada sürücü yara almazken, araçta hasar meydana geldi.
İzmir'den Uşak istikametine seyir eden Halil Ç. yönetimindeki 63 M 6981 plakalı tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki bariyerlere çarpan tır, çarpmanın etkisiyle yan yola devrildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Olay yerine gelen polis ve trafik ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle kısa süreli aksayan trafik, yolun açılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar yola devrildi, bir araç zarar gördü. İlçe merkezinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.
Şiddetli rüzgar nedeniyle Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarlığı önündeki ağacın devrilmesiyle park halindeki 45 AHV 970 plakalı kamyonet zarar gördü.
Yola devrilen bazı ağaçlar da Turgutlu Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.