‘Kurbanı usta kasap kesmeli’

Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Kurbanını kesecek olan vatandaşlar şimdiden kasap tercihini yapmaya başladı. Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Akyüz, konuya dair vatandaşları uyardı. Akyüz, vatandaşlardan kendi güvenlikleri ve kurbanlıklarının murdar edilmemesi için sertifikalı kasapların tercih edilmesi gerektiğine vurgu yaparak kurbandan kurbana çıkan korsan kasapların olduğunu söyledi. Akyüz, "Ehli olmayan insanlar, kesimi sıkıntılı olan insanlar, bizde bunlara uyarılarda bulunuyoruz. Kurbanlarınızın kesim, parçalanma ve doğranma işlemlerini hijyenik ortamlarda gerçek kasaplara yani mekan sahibi işyeri olan gerçek kasaplara yaptırılması konusunda halkımıza uyarılarda bulunarak bilgilendiriyoruz" dedi.