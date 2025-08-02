Çin Başkonsolosundan Manisa TSO’ya ziyaret

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong ve beraberindeki heyet, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nı (Manisa TSO) ziyaret etti. Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi yönünde görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette, Manisa'nın ekonomik potansiyeli, sanayi ve tarım yapısı, dış ticaret hacmi hakkında bilgilendirme yapılırken; Çin ile Manisa arasında yatırım, sanayi ve ticaret alanlarında yeni iş birlikleri geliştirme konuları masaya yatırıldı. Özellikle Manisa'daki organize sanayi bölgeleri ve Çinli yatırımcılar için sunulan fırsatlar hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.