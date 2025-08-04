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Haberler Manisa Yanan çiftlik evinde ceset şoku: 3 gözaltı

Yanan çiftlik evinde ceset şoku: 3 gözaltı

SERKAN TATLI

Giriş Tarihi: Gazete

Yanan çiftlik evinde ceset şoku: 3 gözaltı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çiftlik evinde çıkan yangında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yanan çiftlik evinde ceset şoku: 3 gözaltı

Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürülürken, evin içerisinde bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 40 yaşındaki Cem Karaca olduğu belirlendi.

Yanan çiftlik evinde ceset şoku: 3 gözaltı

Cenaze, kesin ölüm sebebinin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili; E.B. (33), O.D. (39) G.K.Ç. (23) isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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