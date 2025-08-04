Yanan çiftlik evinde ceset şoku: 3 gözaltı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çiftlik evinde çıkan yangında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürülürken, evin içerisinde bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 40 yaşındaki Cem Karaca olduğu belirlendi.

Cenaze, kesin ölüm sebebinin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili; E.B. (33), O.D. (39) G.K.Ç. (23) isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.