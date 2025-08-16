Yaralı Pınar kaynak suyu yıllardır heba oluyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan ve çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiğine inanılan 'Yaralı Pınar' kaynak suyunun boşa aktığını ve sudan faydalanmak isteyenlerin ulaşamadığını savunan vatandaşlar, bölgede çevre düzenlemesi yapılmasını talep etti. Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Demirci Mahallesi'nde 'Yaralı Pınar' adıyla bilinen ve halk arasında çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiğine inanılan kaynak suyunun yıllardır boşa akması tepki çekti. Manisa'nın çeşitli ilçelerinden ve Türkiye'nin bir çok noktasından bölgeye gelen vatandaşlar, hastalıklara iyi geldiğine inandıkları sudan içerek şifa arıyor.