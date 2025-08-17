Sır cinayette katil kuzen

Manisa'nın Salihli ilçesinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan 16 yaşındaki kız çocuğu Hatice Fırtına'nın katili akrabası çıktı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi 279.sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İşten eve dönen baba Selçuk Fırtına, 16 yaşındaki kızı Hatice Fırtına'yı ölü olarak buldu. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evde yaptıkları inceleme kapsamında cinayet zanlısının, ailenin akrabası olan Fatih Fırtına (36) olduğunu belirledi.

Bölgedeki yaklaşık 80 kameradan 300 saatlik görüntüyü analiz eden polis, zanlı olarak Fatih Fırtına'yı suç aleti ile birlikte gözaltına aldı.Fatih Fırtına'nın ilk ifadesinde, eve hırsızlık yapmak amacıyla girdiği, bu esnada Hatice Fırtına ile karşılaşınca paniğe kapılıp, bıçaklayıp kaçtığını söylediği öğrenildi.